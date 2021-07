GALERII | LINN-UTOOPIA: Annela Samueli fotonäitusel avavad ennast Sillamäe elanikud 

Äsja avatud näitusel „Tehas nr 7 – Linn-Utoopia“ saab näha Annela Samueli dokumentaalfotoprojekti Sillamäe linnast ja inimestest. See on omamoodi

jätkuks fotograafi Paldiski fotoprojektile „Salajase linna lood", kuna mõlema linna ajaloost leiab palju ühist.

Sillamäe hakkas kiiresti kasvama 1950ndate algul, kui sinna rajati uraanitehas. Linna staatuse sai see 1957. aastal. See oli omamoodi utoopialinn, mis kasvas nende elanike silme all. Nõukogude ajal allus Sillamäel tehasele kõik muu, miilitsast kuni lasteaiani. Eesti taasiseseisvumine ja Nõukogude Liidu (NSVL) lagunemine mõjus paljudele linlastele raskelt ja mõnevõrra kestab nende kohanemine tänini.

Dokumentaalfoto Sillamäed avavalt näituselt „Tehas nr 7 – Linn-Utoopia“. Foto: Annela Samuel

Kaamera ette jäid sel korral eelkõige linnaelanikud, kes on tulnud NSVL ajal linna tööle ja jäänud siia ka pärast NSVL lagunemist. Näitusel on väljas valik 2018.–2020. aastatel tehtud fotodest. Samuti näeb seal ümber ehitatud retroteleviisoris vahetumas vanu arhiivifotosid linnast ja inimestest, mis pärinevad Sillamäe muuseumist. Heliribana kostub telerist Sillamäe kohaliku muusiku Simoni projekt SÖMO. Ajakohast meeleolu loob seinale kinnitatud vakstu, mida kulus vaheseina katmiseks mitu meetrit. Meeleolukal näituseavamisel said kohale tulnud külalised ka ümbrust avastada punase retrostiilis autoga.

Foto: Annela Samuel

Annelat on alati paelunud koha ja inimese suhe, kuidas tekivad ja arenevad mingid kohad ja linnad ja inimesed koos nendega. Nii Paldiski kui Sillamäe puhul ei tundnud ta algul linnast kedagi, kuid tänu õnnele ja väga abivalmitele inimestele tekkisid kontaktid ja praegu on tal mõlemal linnas palju toredaid sõpru-tuttavaid. Dokumentaalfoto projekti tegemine võib võtta aega aastaid ja nõuab palju pühendumist. Nii üüris Annela vahepeal Sillamäele terveks suveks korteri, et saaks rohkem koha

peal aega veeta ja linna tunnetada. „Olen väga tänulik kõikidele inimestele, kes on projektis osalenud, mulle enda lugusid jutustanud ja andnud võimaluse kaamera abil

neid edasi jutustada,“ sõnab ta.

Foto: Annela Samuel