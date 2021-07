Lisaks Britney kauasele mänedžerile paneb ameti maha tema advokaat 

Nüüd taotleb ameti mahapanekut ka Spearsi advokaat Samuel D. Ingham, kirjutab The Guardian. Inghami oli määranud laulja esindajaks kohus juba 2008. aastal, kui vaimselt kokku varisenud staar oma isa eestkoste alla määrati. Britney ütles kaks nädalat tagasi kohtule, et on tahtnud endale ise advokaati valida, kuid eeskoste all olemine on selle võimatuks muutnud. Lauljanna on kohtu otsusel juba 13 aastat võimetu oma rahaasjade eest otsustama ning tema varandust, mis ulatub väidetavalt 60 miljoni dollarini, käsutab isa Jamie. Ingham on Britney advokaadina teeninud aastate jooksul kolm miljonit dollarit. Tema tunnitasu on 475 dollarit - New York Timesi teatel on see erihind, mida kohus lubab erilist asjatundlikkust nõudvate erakordsele probleemide puhul.