OOTAMATU UUDIS: Scarlett Johansson on viimase vindi peal rase!

Scarlett Johansson (36) paistab olevat järjekordne kuulsus, kes on kasutanud koroonapandeemiat raseduse vaikseks nautimiseks - New York Posti allika andmeil on „Musta Lese“ täht lapseootel ning saab varsti maha.