GALERII | Disainer Tim Bluz põimis uude kollektsiooni kohviplekid ja hot dogid: kord lendas mu valgele särgile kohv ja pidin seda terve päeva kandma 

„Loomulikult oli mul just sel päeval seljas valge särk ja vahetusriideid kaasas polnud, nii, et pidin kohviplekiga särki kandma terve päeva. Mu sõbranna aga pani tähele, et plekk paistab välja nagu korralik print. Sellest tuli kohviplekkidega kleidi mõte, ning lõpuks kasvas ideest välja terve kollektsioon,“ seletab Tim.

Oma kollektsiooni on Tim põiminud tankla kõige populaarsemad tooted – kohvitopsid ja nende mustrid, bensiinisildid, hot dogid ja burgerid, aga ka liiklusmärgid ja trahvitšekid. „Mulle väga meeldib Circkle K stilistika ja esteetika, ning mõtlesin, et oleks lahe need moodi integreerida ja teha selleteemaline kapselkollektsioon. Pöördusin ideega Circkle K tiimi poole, neile tundus mõte üliäge ja nad andsid kohe rohelise tule.“

Tim Bluzi kollektsiooni esitlus Foto: Robin Roots

Tim ütleb, et tema lemmiktoode tanklaketi valikust on kohv. „See on mul igapäevases menüüs alati olemas. Ja kindlasti hot dogid. „Kollektsiooni kolm lemmikut on kohviplektiga kleit, millest kõik algas, extra pulmakleit (seda kandis Laura Põldvere moesõul – toim.) ja üks suur lemmik on ka Miles Bluz outfit. Samas ka burgeritega pusa... raske valik!“ muigab ta. Tim ütleb ka, et näeks hea meelega, et tanklaketi töötajad tema riideid lausa töövormina kandma hakkaksid. „See oleks väga lahe.“

Timi looming on pigem selline, millega niisama kontorisse ilmselt ei lähe. Varasemalt on ta teinud näiteks piimapakkidest ja isegi Tallinna ühistranspordi ühiskaardist inspireeritud rõivaid. „Minu mood on mõeldud julgetele inimestele, kes ei karda natuke eksperimenteerida. Tegelikult ei ole paljud neist asjadest üldse nii ekstreemsed, nagu esmapildil paista võiks. Küsimus on pigem selles, kuidas inimene neid kombineerib. Minu filosoofia on, et mood peab olema fun ja seda ei pea liiga tõsiselt võtma.“