GALERII | ÕL CANNES'IS | Maailma kuulsaima filmifestivali avab režissöör Leos Carax' uus film „Annette“ 

Filmi „Annette“ tegevus toimub Los Angeleses ning filmi keskmes on stand-upkoomik Henry ja tema muusikust elukaaslane Ann. Nad on õnnelik ja glamuurne paar, kuid esimese lapse Anette'i sünd muudab nende elu täielikult. Film põhineb Carax' originaalstsenaariumil, üles astuvad Marion Cotillard, Adam Driver ja Simon Helberg, muusika on kirjutanud Sparks. „Annette“ on Leos Carax' esimene ingliskeelne linateos.