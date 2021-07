PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 7. juuli 

Palju õnne, Vähk! Algaval eluaastal on raha- ja äriasjad tähelepanu keskmes. Ka paljud suhted saavad alguse just äriga seoses. Palju aitab sind see, kui käitud küll viisakalt, ent keerulises olukorras suudad oma sõna ka jõuga maksma panna. Palgatöö võib olla raske – pead täitma ka igavaid ülesandeid.