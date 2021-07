Staarisaate kasvandik Anis Arumets võitis kohtus Alari Kivisaart. Kivisaar: „Olen sõnatu!“  

Otsus ei ole veel jõustunud ja pooltel on võimalus see veel edasi kaevata. Kivisaare sõnul jagas Arumets möödunud aasta 4. juunil oma Facebooki seinal petitsiooni, milles on esitatud Kivisaart laimavaid faktiväiteid ja väärtushinnanguid, aidates kaasa Kivisaare laimamisele. Lisaks süüdistab Kivisaar Arumetsa oma au teotamises vulgaarse väljendusviisiga. Nimelt avaldas Arumets mullu 10. juunil oma Facebooki lehel postituse, kus jagab Kivisaare videopöördumist (Alari Kivisaar teatas pöördumises, et kavatseb kõik end solvanud inimesed kohtusse kaevata - toim.) ja nimetab teda „vaeseks Kivim*nniks“. Kivisaar pidas oma õiguste rikkumise ja au teotamise eest õiglaseks hüvitiseks 2000 eurot.