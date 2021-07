Menubänd Pitsa annab sel neljapäeval Tallinna debüütkontserdi 

„Meil on kõik esindatud - pikk, paks ja väike,“ ütles bändi ninamees kohver plaadi ilmumise ajal. Debüütalbum „calzone“ ilmus digitaalselt ja füüsiliselt ainult LP formaadis ning limiteeritud koguses. Eriliseks teeb vinüüli see, et näeb välja nagu päris gurmeepitsa ja on esimene Eestis pressitud piltvinüül ehk picture disc. Põhimõtteliselt on album kõikjal läbimüüdud, siin-seal plaadipoodides võib veel eksklusiivset ketast kohata.