Väide: Britney eestkostjaks saanud isa nimetas teda paksuks litsiks 

Jamie Spears sai tütre ametlikuks eestkostjaks 13 aastat tagasi pärast Britney vaimset murdumist ja psühhiaatrilisele ravile viimist. New Yorkeri värske artikli andmeil olid mitmed lähedased Jamie käitumisest rabatud. Kauane peresõber Jacqueline Butcher rääkis ajakirjale, et Jamie pöördus tütre poole sõnaga „kullake“. „Arvasin, et ta ütleb: „Me armastame sind, aga sa vajad abi.“ Aga tema ütles hoopis: „Sa oled paks. Issi paneb su dieedile ja toob treeneri, ja sa ajad end uuesti vormi.“