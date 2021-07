VATIPULM! Jaak Aab: olen lõpuks jõudnud õnneliku rahu sadamasse 

Jaak ja Marian abiellusid eelmise aasta 4. juulil. Valituks osutus just see kuupäev, sest see märgib viit aastat kohtumisest ja kaht aastat kihlumisest. Mesinädalaid peeti kodus. „Käisime söömas ja sõitsime natuke Eestimaal ringi. Üldiselt olime kodused. Toimetasime kohe peale pulmi aias, tegime paar ilutaimede peenart pulmade tähistamiseks,“ meenutab Jaak.