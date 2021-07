Teletäht Kristiina Võsu valmistub pulmadeks: tunnen, nagu oleksin uuesti armunud

„Väga hästi on ettevalmistused sujunud. On olnud aega terve aasta korraldada. Siin mõned väiksed detailid on, aga kõik saab õigeks päevaks korda,“ räägib teletäht ja Missis Estonia 2019 võistlustel auhindu võitnud Kristiina Võsu, et pulmaplaneerimine on täies hoos.