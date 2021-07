Scarlett Johansson jätab 11 aasta järel oma tipprolliga jumalaga 

Kuigi Johansson on Vene spiooni Natasha Romanoffi ehk Musta Leske juba 11 aastat kehastanud, sai ta alles nüüd isikliku filmi. Näitlejanna tunnistas saates „Good Morning America“, et ta on ühtaegu õnnelik ja nukker, sest see on tema viimane ülesastumine Romanoffina.

„See kümme aastat Marveli peres on olnud uskumatu. Hakkan neid taga igatsema - muidu oleme kohtunud iga poolteise või kahe aasta tagant.“ Oma uue filmi üle on Scarlett väga uhke. „Hea on tipus lahkuda. See film on meie senistest Marveli filmidest väga erinev, nii et jah, olen ühtaegu õnnelik ja nukker.“