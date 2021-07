Palju õnne! Barutost ja Riina Solmanist said ühe neliku ristivanemad: meie ristitütar on nüüd Luise 

„Mul on erakordselt suur rõõm ja au tunda üht toredat Eesti lasterikast pere – perekond Nirgit, kus kasvab 7 vahvat last. Pereisa Johannes ja pereema Tiina mõtlesid ca 5a tagasi neljanda pesamuna peale, aga said nelikud! Imelised Loore, Leene, Luise ja Lagle,“ jagab Solman Facebookis.

Solman sõnab, et oli siiras rõõm, et pere teda usaldas ja kutsus ristvanemaks. „Nii olengi nüüd alates eilsest taas kord uhke ristiema. Siiani on mul lisaks oma poistele kaks ristipoega ja küll on suur rõõm väikese tüdruku ja tema õdede üle, sest leppisime teiste ristivanematega kokku heas koostöös mitmikute huvisid silmas pidavalt. Iga tüdrukule leidsime head ristivanemad. Minu ja Kaido Höövelsoni ristitütar on nüüd Luise. Luise tuli mind ristsete planeerimise külaskäigul eraldi kallistama ja vanemad arvasid, et see oli valik. Luise on õekestest kõige pisem, mistõttu sai ta endale ristiisaks kõige suurema, muidugi Baruto!“