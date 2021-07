Armukahur Nick Cannon sai seitsme kuu jooksul juba neljanda lapse 

Modell ja DJ Abby De La Rosa teatas juuni keskel, et talle ja "USA „Maskis laulja“ saatejuhile Cannonile (40) sündisid kaksikpojad. Beebid said nimeks Zion Mixolydian ja Zillion Heir. Ka abielust Mariah Careyga on Cannonil kaksikud - tütar Monroe ja poeg Moroccan on kümnesed.