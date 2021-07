HÕISSA, PULMAD! Gwen Stefani ja Blake abiellusid 

Kuuldused salapulmadest vallandusid vähem kui kuu aega tagasi, kui No Doubti staari vasakus käes nähti briljantsõrmust. Kuid pulmad peeti New York Posti teatel alles üleeile. Teisipäeval olid Blake (45) ja Gwen (51) võtnud välja ametliku abiellumisloa. Nende kihlumisest oli selleks ajaks möödas kaheksa kuud.

Kuulu järgi lasi Shelton oma rantšosse ehitada kabeli just selleks, et oma südamedaamiga seal paari minna. Ka Blake'i uus häärber on püstitatud nende ühiseks koduks.