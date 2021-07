Voldemar Kolga elukaaslane: „Volli jäi lõpuni lootusrikkaks ja ootas väga, millal saab jälle reisima minna.“ 

VEMBUKAS: „Ta oli isiksus, kes ei jätnud kedagi ja kunagi külmaks ega ükskõikseks. Etteaimamatu, intrigeeriv, otsekohene, uudishimulik, vembukas ja emotsionaalne. Ütlemisega mees, aga mitte kunagi pahatahtlik,“ kirjeldavad Voldemar Kolgat sõbrad ülikoolist. Foto: TEET MALSROOS

„Volli pidas alati tähtsaks seda, mis ei ole silmaga nähtav, mis on fassaadi taga. Tema jaoks oli oluline teada, mis milleni viis, mis olid need nähtamatud seosed, et leida midagi edasiviivat. Ta tahtis ikka, et inimestel läheks hästi, ning püüdis alati aidata neid, kes talle helistasid, ja motiveerida neid inimeseks olemises,“ jagab oma mälestusi 1. juulil ootamatult igavikku lahkunud psühholoogiaprofessori Voldemar Kolga elukaaslane Urve Lauk.