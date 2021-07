NURJATU! „Sõrmuste isanda“ film oleks peaaegu sisaldanud alastistseeni 

Kääbikuid Ilomac Kangepukki ja Peregrin Tukki kehastanud Dominic Monaghan ja Billy Boyd avaldasid „The Late Show with Stephen Colbert“ saates, et ühel hetkel oli stsenaariumisse lisatud alastistseen, vahendab Cinema Blend .

Stseeni sisu nägi ette olukorda, kus mõlemad kääbikud kukuvad Entide liidri Puuparra otsast alla ning maha jõudes on kaotanud kõik enda riided. Ilomac oleks pöördunud Peregrin Tukki poolde ja küsinud: „Külm, kas pole?“ Vastuseks oleks kõlanud: „Hoia mind, Ilomac!“

Kuigi Boyd ja Monaghan polnud päris kindlad, kas stseeni esitleti neile täie tõsidusega, sõnas viimane neist, et ta oli sajaprotsendiliselt valmis riided maha heitma. Monaghan väitis, et tal on ideaalne tagumik ning ta oli valmis seda kõigile näitama.