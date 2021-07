Prints Harry naasis USAsse, et lohutada leinavat Meghanit 

The Sun kirjutas kolmapäeval, et 82 aasta vanuses on surnud Meghani lell Michael Markle. endine diplomaat põdes Parkinsoni tõbe. Kunagi oli Michael oma vennatütrega väga lähedane. Insaiderite sõnul ei jõudnud Michael prints Harryga küll kohtuda, kuid oli Meghani üle väga uhke ning oleks soovinud tema peret näha.