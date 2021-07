X-TOIMIKUD | Igor Volke: „25. juuni raport annab selge signaali: ufoteema on tõsiselt võetav ning väärib põhjalikumat teaduslikku uurimist!” 

Ufoloog Igor Volke aga märgib, et dokument eeldab ridade vahelt lugemise oskust. „Ufoteemaga seonduvalt on informeeritum pool aastakümneid kasutanud denial and deception (ehk eitamise ning hämamise) meetodit. Kõnealune protokoll ei ole erand.” Volke lisab siiski, et teemasse suhtumise osas on toimunud märkimisväärsed muutused – kui enne peeti ufohuvi kiiksuga inimeste lõbuks, mille üle sai üleolevalt kulmu kergitada, siis äsja ilmunud raport seab eesmärgi liikuda anekdootlikelt vaatlustelt standardiseeritud ja teaduslike andmete kogumisele. Samuti rõhutab protokoll ufoteema destigmatiseerimise tähtsust.