Jaagup Kreem hirmuäratavast fännist: ta kandis samu riideid nagu mul, osad tätoveeringud olid ka täpselt samasugused

Sellega aga veidrate fännide lood otsa ei saa. „On igasuguseid inimesi, kes erinevatel eluperioodidel on pannud päris tõsiselt hullu,“ tõdeb Kreem. „Näiteks tean paari inimest, kes on küsinud autogrammi käe peale... ja siis paar kontserti hiljem tuldi näitama: näe, ma tätoveerisin selle üle! See on ikka raju.“

Samuti avaldab Kreem, et on üks piir, millest paljud fännid üle lähevad: „Minu postkasti on pandud kirju ja lilli ja igasuguseid asju. Kui näed Termikat kontserdil, siis loomulikult on fännidel õigus tulla, küsida autogrammi ja teha pilti koos. Meile see väga meeldib!“