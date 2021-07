Kas Jim Morrisoni surm oli CIA kätetöö? 

Poeetiliste laulusõnade, kaootiliste lavasõude ja pöörase elupõletajalikkuse järgi tuntud Jim Morrison on üks muusikaajaloo mõistatuslikumaid rokkareid – mässaja, lummaja, seksijumal, Sisalikukuningas. The Doorsi staari karjäär jäi paraku lühikeseks ja ta suri kõigest 27 aasta vanusena.

„Jim oli läbi ja lõhki Dionysos ja see oli tema tee,“ ütles trummar John Densmore. Kitarrist Robbie Krieger palus, et tema psühholoogist isa üritaks Jimile mõistust pähe panna. „Jim võttis omaks, et ta on joodik ja peaks joomise maha jätma. Aga umbes nädala pärast oli tal kõik jälle vanamoodi.“

Morrisoniga samas vanuses on hinge heitnud paljud teisedki kuulsad muusikud – „27 klubis“ on näiteks Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Kurt Cobain, Amy Winehouse...

Ametlik surmapõhjus: südamepuudulikkus

Ametliku versiooni kohaselt leidis Jimi sõbratar Pamela Courson 3. juulil 1971 tema surnukeha nende Pariisi korteri vannist. Nii laval kui ka väljaspool lava fännitare hullutanud siugjas Sisalikukuningas oli kümnendivahetusel kõvasti kaalus juurde võtnud ja uimastisõltuvusega maadelnud. Pariisi kolis ta kindla sihiga vana elu selja taha jätta ja kaineks hakata. The Doorsi muusikud kiitsid mõtte heaks.

1971. aasta märtsis kolis Jim Pariisi Marais' linnaosa üürikorterisse. Ta kirjutas sõpradele, et armastab üksi mööda linna jalutada. Morrison ajas maha oma paksu habeme ja kaotas veidi kaalu, kuid 3. juuli hommikul kella kuue paiku leidis sõbratar ta surnuna.