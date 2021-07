Eesti suvi 1991: vaesus ja välismaa asjade ihalus ning täielik teadmatus tuleviku osas 

Foto: Endel Tarkpea / ETA / Õhtulehe arhiiv

„Müüa valuutas korralik maamaja looduskaunis kohas (Otepäält 9 km, hea loomapidamisvõimalus) + 20 tm saematerjali või vahetada uuema VAZ tüüpi auto vastu“. Jah, vana ajalehekuulutus räägib tõtt: 1991. aasta suvel võis Otepää külje alla saada maja, kui sul oli vastu anda Žiguli, eelistatult siis ilmselt 08 või 09. Need olid nii ägedad ja moodsad autod, et Žiguli nende kohta ei öeldudki. Piisas, kui inimene mainis: „Hankisin null üheksa, märg asfalt“ ja kõik said aru, et kodanikul on läinud elus hästi – tal on unelmate värvi läänelik masin.