GALERII | SUME Festivali esimene päev on täies hoos: lavale astuvad Anett, Trad.Attack! ja nublu 

Esmakordselt toimuv SUME Festival keskendub tänavu kodumaisele muusikale ja esitleb žanriliselt mitmekülgset muusikaprogrammi. Linnafestivali pealaval astuvad täna, 2. juulil üles nublu, Trad.Attack!, Rita Ray ja Anett ning homme NOËP, Ewert and The Two Dragons, Liis Lemsalu ja Gram-Of-Fun. Festivali teine lava on peosarja ja plaadifirma TIKS päralt. Täna esinevad TIKS Music Garden laval YASMYN, EiK ja Rahel ning homme jonas.f.k, Maris Pihlap ja Jon Hazel.