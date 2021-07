Harvey Weinsteini eksnaine ja Oscari-võitja ei varja enam oma armulugu 

Ajakiri People paljastas juba eelmise aasta veebruaris, et moemärgi Marchesa kaasasutaja ja filmitäht kurameerivad. Esmakordselt märgati neid koos 2019. aasta sügisel. Chapman oli 2017. aastal hüljanud oma abikaasa Harvey Weinsteini, keda kümned naised süüdistasid seksuaalvägivallas. Neil on poeg ja tütar. Esimesest abielust on endisel filmimogulil kolm tütart.