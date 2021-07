Inimesed TAIMETARK ANNAB NÕU: Millistest taimedest teha oma esimest tinktuuri Sirje Presnal , täna 15:45 Jaga: M

GALERII

Pole palju vaja, et leida endale sobiv taim - ühe ruutmeetri peal on neid kümnete kaupa. „Kui oled mõne taime suhtes tundlik - ta ei maitse üldse või sa ei talu seda - siis vali mõni teine. Valida ju on!“ ütleb taimetark Maret Makko. „Eestimaa on rikas, ei pea üldse välismaa taimede poole vaatama.“ Foto: Martin Ahven