Angelina Jolie ja maailmakuulsa muusiku restoraniskäik pani lõuad lõksuma 

46aastane näitlejanna ja temast 15 aastat noorem Kanada päritolu muusik nautisid teineteise seltsi Los Angelese menurestoranis Giorgio Baldi. New York Posti teatel veetsid Jolie ja The Weeknd restoranis mitu tundi. Lahkudes kandsid nad hoolt, et neid üheskoos ei pildistataks - esmalt väljus üks, mõne aja pärast teine.

New Yorgi kõmuleht möönab, et kaks staari võisid kohtuda ka äriasjus - käivad jutud, et The Weeknd püüab Hollywoodis uusi karjäärivaldkondi vallutada.