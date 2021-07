Üks Britney Spearsi eestkostjatest paneb ameti maha 

39aastane kahe poja ema Spears palus eelmisel nädalal Los Angelese kohtunikku, et too teeks lõpu 13 aastat kestnud eestkostele. Kuigi Spears kinnitas, et eestkoste all olek on orjastav ja ta on depressioonis, jättis kohus endiselt tema rahaasjade käsutajaks isa Jamie Spearsi.