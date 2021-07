ÕL VIDEO | Londonist Mõisakülla kolinud eesti juurtega muusik: „Elan praegu oma unistuste elu!“ 

Londonis muusikalise hariduse saanud Kymbali laulab ja mängib paljusid pille – erinevaid kitarre, klavereid ja löökpille. Ta on Londonis sündinud ja elanud kogu oma elu. Andeka muusikuna oleks tal olnud seal ilmselt oma tuleviku kujundamiseks palju võimalusi, aga tema võttis hoopis kätte ja tuli kaks aastat tagasi suurlinnast väikse Eesti tillukesse piirilinna. Ja mitte kuuks või kaheks ega ka mitte aastaks-paariks, vaid päriseks. Eestlastele endile võib Mõisaküla tunduda depressiivse väikelinnana, kus pärast rongiliikluse kaotamist on elanikke aina vähemaks jäänud, aga Kymbali jaoks on see koht kui loominguline võlumaa. Ta ammutab inspiratsiooni unistel tänavatel ja rohtunud raudteerööbastel jalutades ning perele kuuluva majakese aias muru niites ja tunneb, et elu ei saakski enam parem olla.