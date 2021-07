Armunud Hendrik Sal-Saller: temperatuur 37,5 ja vasak käsi väriseb 

2018. aastal tõdes Berit ajakirjas Reisijuht, et tal on abikaasaga vedanud, kuna Hendrik on ka tema suurim sõber. „Hendrik on jalad-maas-tüüp, aus, peab lubadustest kinni. Mulle meeldib see tunne, et saan teda igas mõttes usaldada. Talle väga meeldib asju selgeks rääkida, mistõttu saame nii mõnedki olukorrad kiiremini lahendatud ja pilt-on-häält-ei-ole-perioode meil üldiselt ei esine. Võiks ju arvata, et loomeinimene on kapriisne, enesekeskne ja dramaatiline udupea, aga seda kõike Hendrik just ei ole. Ma siiani imestan, kuidas ta ikkagi nii normaalne saab olla,“ rääkis ta.