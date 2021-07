FILMISAADE „DUUBEL“ | Netflix tõi tagasi kuuma tõsielusaate pealesunnitud tsölibaadist 

Netflixi kohtingusaade „Too Hot to Handle“ on tagasi oma teise hooajaga. Taaskord viiakse omavahel kokku grupp kuumaverelisi noori, kes ei sooviks midagi enamat, kui teineteisega linade vahele hullama minna. Kahjuks või õnneks hoiab neid (vähemalt teoreetiliselt) tagasi soov võita miljon dollarit. Too summa kahaneb aga iga kord, kui mõni neist eksib ning vahekorrast mõtlemisele enamat ette võtab. Asjad lähevad tuliseks!