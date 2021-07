Britney väidab, et teda on paparatsofotodel paksemaks retušeeritud 

39aastane lauljanna postitas Lily Alleni laulu „Fuck You“ saatel kõlava fotomontaaži. Esmalt kuulutas ta, et ühelgi kõmupiltnikul ega fännil ei maksa teda kõnetada, kui ta telefonis sõnumit kirjutab. „See on ebaviisakas.“ Bikiiniklippide taustal teatas Britney: „See on minu keha! Nii et ärge näppige mu pilte ja ärge retušeerige neid piinlikkuseni!“