Ilmub Mängupoi$$ Käru postuumne album „R.I.P“  

Brandon, artistinimega Mängupoi$$ Käru oli tõusuteel räpppar. Tema lood kõlasid Raadio 2 eetris ja 2018. aasta lõpus ilmunud „Nädalavahetus on mu lemmiktoit“ tuules ennustasid kriitikud talle suurt tulevikku. Paraku katkes tema loometee liiga vara ja tema paljuoodatud album jõuab nüüd kuulajateni postuumselt.

„Tundsime Brandonit ligi kümme aastat. Ta oli meie parim sõber ja kindla peale kõige erilisem hing, keda kohata võiks. Ta ei olnud üldse tavaline – nagu ekstreemselt seiklusjanuline välgatus, mis maa peal ringi lendas,“ kirjeldavad vennad oma lahkunud sõpra. „Pidevalt otsisime miskit uut, kuid tundus, et mingi hetk Brandon loobus piinlemast. Maailm oli tema paradiis ja samas põrgu. Kõige valusam on tagasi vaadata hetkedele, kus B-dawg vajas abi, kuid tema piin oli meile mõistmatu. Brandoni kummitus seisab mõnikord meie toas. Me ei saa teda enam kunagi näha ega puudutada, kuid see album, millest koos rääkisime, on viimne tänu tema välgatuse eest.“

Brandoni esimesi muusikalisi katsetusi said Raul ja Romet kuulda põhikooli lõpus. Esialgu olid need lihtsalt lõbus ajaviide talle ja korralik naerutäis kõigile, kes kuulasid. Mingi hetk aga muutusid lood isegi nauditavaks ja sellest sai Brandoni elu. Välja hakkasid kujunema tema signatuur ja käekiri, mis olid midagi täiesti teistsugust. Sõprade sõnul püüdles Brandon alati originaalsuse poole – ta ei tahtnud kunagi olla nagu keegi teine.

Mängupoi$i laulude sisu oli tihti helge ja unenäoline – täis kirevaid metafoore, mis tulenesid soovist põgeneda päriselust ja unistusest reisida kuskile Uus-Meremaale või kuskile troopilisse metsa. „On ülimalt nauditav kuulata ja avastada sõnades mõnda peidetud metafoori või seiklust tema elust, mida ka meie oleme kogenud. Näiteks väljend „kõue sämmi“ oli Brandoni salajane strippari nimi. Selle sai moodustada, siis kui paned kokku oma kodukoha tänava ja lemmiklooma nime,“ meenutavad Eskod.



„Eks Mängupoi$ Käru kasutas ka võtteid ja nõkse, millega uue laine räppi tehakse, kuid ta ei kasutanud neid selleks, et teha midagi täpselt sellist nagu olemas on või nagu peaks, vaid mätsis asju sihikindlalt kokku nii, et see muusika oleks eristamatult tema oma, uudse kõlaga ning meie fantaasiatele ja muusikamaitsele värskust andev,“ seletab muusikakriitik Siim Nestor. „Tal õnnestus see väga hästi. Tänu oma erakordsele kujutlusvõimele ja meloodiaandele. See, mis ta teha jõudis, oli kahjuks vaid väga hea algus ühele lopsakale loometeele, mis võinuks meid ja teda ennast aastakümneid rõõmustada.“