Cosbyt vägistamises süüdistavad naised on tema vabastamisest rabatud 

Pennsylvania ülemkohus otsustas eile, et prokuratuur oli oma süüdistuses rikkunud menetlusreegleid ning et Cosby tuleb viivitamatult vabastada. Nimelt oli omaaegne Montgomery maakonna ringkonnaprokurör Bruce Castor - Donald Trumpi nüüdne advokaat, nagu märgib New York Times - saanud 2005. aastal Cosbylt Constandi juhtumi tsiviilmenetluse käigus kätte tunnistuse, et ta tõesti pani kuriteo toime. Castor andis koomikule lubaduse, et kriminaalmenetluses tema sõnu hiljem ei kasutata. Hilisem ringkonnaprokurör aga rikkus eelnevat kokkulepet ning kasutas Cosby tunnistust 2015. aastal talle süüdistuse esitamiseks. Ülemkohus otsustas nüüd: olukorda saab heastada üksnes teletähe vabastamisega.