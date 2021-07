KOROONAPAUS LÄBI! Festival Võnge korraldaja: tegime oma elu eriti keerukaks ja korraldame ka tänavu täiesti rahvusvahelise haardega ürituse 

Tarmo räägib, et festivali meeskond suhtub külastajate, artistide ja kõigi teiste festivalile tulejate tervisesse ning turvalisusesse ülitõsiselt. „Eelmisel aastal olime üks esimesi suvefestivale, kes sündmuse aasta võrra edasi lükkas. Tänavu tegime otsuse ka mitte pelgalt selle järgi, kas ja millised piirangud kehtestatakse, vaid jälgisime aasta otsa pidevalt viiruse leviku näitajaid nii Eestis kui ka mujal maailmas. Tänaseks on meie 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta langenud alla 35. Nii madalal oli see viimati varasügisel. Nii et risk peaks olema tõesti minimaalne,“ selgitab korraldaja.

Lisaks on Võnke puhul tegemist välifestivaliga ning ruumi jagub küllalt kõigile. Kohapeal on olemas ka desinfitseerimisjaamad ning inimeste liikumine on sätitud nii, et oleks võimalik teistega distantsi hoida.

Testimisvabade ürituste külastajate arvu ülempiir tõsteti äsja 5000-le ning selle sisse mahub festival Võnge kenasti ära. „Kui enamike festivalide jaoks sellest piisakski, siis meie oleme teinud oma elu eriti keerukaks ning korraldame ka tänavu täiesti rahvusvahelise haardega festivali, kus kolmandik artiste piiri tagant. See tähendab aga, et pidime sisuliselt ette prognoosima väga mitmete riikide nakatumisnumbreid,“ räägib Tarmo. Õnneks pidas ennustus paika ning täpselt nüüdsest nädalast jõudsidki enamik numbreid normi – nii Lätis, Hollandis, Prantsusmaal, Rootsis kui ka transiitriikides, kustkaudu meie artistid lendavad. Sisuliselt veel nädal tagasi ei oleks saanud Võnge nii rahvusvahelisena toimuda.

Pausi pole korraldajate jaoks olnud

Päris valutult aga kõik läinud pole. „Viimane uudis on see, et kahjuks pidime tühistama Coopsi esinemise. Seda seetõttu, et Ühendkuningriikide, kust mees pärit, näitajad liiguvad muule Euroopale vastupidises suunas ning hetkel tuleks sealt saabual jääda eneseisolatsiooni. Kaalusime küll ka talle eriloa taotlemist, kuid kuna Suurbritannia nakatumisnumbrid on jätkuvalt tõusutrendis, otsustasime siiski seesugusest riskist hoiduda. Hea uudis on aga, et tema asemel astub tänavusel Võnkel üles meie kohalik RnB-diiva Yasmyn,“ sõnab festivali korraldaja.

Kuigi eelmisel aastal jäi üritus ära, pole korraldajate jaoks sisuliselt pausi olnud. Kui tehti otsuse festival aasta võrra edasi lükata, tuli teha uued kokkulepped uueks aastaks, nii artistide, sponsorite kui ka koostööpartneritega. „Esinejate nimistu kandus vastavalt kokkulepetele küll algselt täies mahus aasta võrra edasi, kuid lõpuks tuli selles siiski mitmeid muudatusi ette: kes viibib hetkel Indias või Austraalias, kes otsustas pika pandeemia peale aja sootuks maha võtta ja nii edasi. Meil esineb tänavusel festivalil kokku 30 artisti, kuid kokkuleppeid on erinevatel hetkedel tehtud vähemalt 50 muusikuga.. Enamus neist ei jõudnud enne tühistamist veel avalikkusegi ette,“ ütleb Tarmo.

„Maailma mõistes oleme muidugi imetilluke. Eestiski on mitmeid suuremaid festivale. Kasvame aga iga aastaga. Alustasime 2015. aastal 100 inimese privaatüritusena, tänavu ootame Võnkele umbes 3000 külastajat,“ rõõmustab korraldaja, et festival muutub üha populaarsemaks.