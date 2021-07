Supermodell Karmen Pedaru: New Yorgis elades aitasid stressi ja paanikahoogudega toime tulla peamiselt joonistamine ja maalimine 

„New Yorgis elades aitasid stressi ja paanikahoogudega toime tulla peamiselt joonistamine ja maalimine, lisaks teadlik hingamine. Ja muidugi, kõige tähtsam on, et sind ei ümbritseks inimesed, kes sulle halba soovivad. Varem tahtsin pidevalt, et kõigil teistel oleks hästi, aga ma ei mõelnud endale. Nüüd, kui tunnen teiste halba energiat, tahan sellest eemale. Elu on liiga lühike…“ ütleb ta.