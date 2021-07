FOTOD | Allan Roosileht avas kunstinäituse: mul oli terve toapõrand pilte täis 

Näitus kannab pealkirja „Akrüül ja vinüül“, mis viitab, et Roosileht kasutas teoste tegemisel just neid vahendeid. „Mind kõige rohkem paelus, et sain anda nendele plaatidele, mis kipuvad ajaloole jalgu jääma, uue sära. Mõnikord nad satuvad mitte ainult ajaloo, vaid ka päris prügikasti,“ märgib Allan Roosileht.