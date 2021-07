NINANIPS MELANIA TRUMPILE: Jill Biden poseerib Vogue'i esikaanel 

Intervjuus avaldab Jill Biden arvamust, et tema mees Joe valiti USA riigipeaks osalt seetõttu, et „inimesed tahtsid, et keegi tuleks ja asuks rahvast ravima“. „Mitte ainult pandeemiast, mida Joe minu meelest samuti tegi, korraldades, et kõik süsti saaksid. Aga … ta on lihtsalt rahulikum president. Ta langetab temperatuuri.“