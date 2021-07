Kohtunik keeldus Britney Spearsi vabastamast isa eestkoste alt

Kohus määras Jamie Spearsi (68) oma maailmakuulsa tütre era- ja rahaasjade ajajaks 13 aastat tagasi pärast Britney vaimset krahhi. 2019. aastal taandus isa tervislikel põhjustel Britney isiklike asjade ajamisest, nende haldajaks määrati ametlik eestkostja, kuid Jamie on jäänud multimiljonärist tütre raha käsutajaks.

Spears ütles eelmisel nädalal kohtule, et tunneb end eestkoste all kuritarvitatuna ning tahab, et see lõpetataks ilma meditsiinilise ekspertiisita. Lauljanna rääkis, et teda on sunnitud vastu tahtmist töötama ning et ta ei tohi emakasisest spiraali eemaldada, kuigi soovib oma uue kallima Sam Asghariga last saada.

Jamie Spears tegi hiljuti omapoolse avalduse, toonitades, et tütre eraelu on 2019. aasta sügisest ametliku eestkostja Jodi Montgomery käsutada. Kui Britney kurdab vabaduse puudumise üle, on see isa väitel Montgomery süü.