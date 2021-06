Seksuaalkuriteos süüdi mõistetud Bill Cosby vabastati vanglast 

Pennsylvania ülemkohus tühistas otsuse, kui leidis, et Cosby vastu kohtuasja algatanud ringkonnaprokurör Kevin Steele rikkus kokkulepet. Nimelt sai ringkonnaprokurör Bruce Castor 2005. aastal tsiviilmenetluse käigus Cosbylt tunnistuse, lubades, et seda ei kasutata hiljem paralleelselt käinud kriminaalmenetluses. Steele aga rikkus seda kokkulepet ning kasutas Cosby tunnistust talle süüdistuse esitamiseks. Kohus märkis, et Steele oli kohustatud pidama oma eelkäija lubadust ning Cosbyle süüdistust mitte esitama.