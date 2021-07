GALERII | 25 AASTAT | Ansambli Jam liikmed Mihkel ja Juss: meie esimene kontsert oli sensatsioon, saalis polnud võimalik hingata 

Jam ja fänniklubi Lõuna-Eesti väljasõidul. Ees vasakul klubi eestvedaja Ervin Hunt. Foto: Erakogu

Aarne Valmis on intervjuus rääkinud, et Jam teenis esinemistega kõvasti raha, kuid noored mehed pidutsesid ka sama kõvasti, ning ilmselt kulus sellele mitme korteri raha. Mehed ei eitagi, et see nii oli. „Mis kergelt tulnud, see kergelt läinud,“ ütleb Mihkel. „Eks ta läheb, jah,“ tõdeb ka Juss. „Kui oled 17-18aastane, pidevalt vanematelt raha küsinud ja teenid ühel hetkel rohkem kui riigikogu liige... 18aastane ei mõtle ju investeerimisele või mitme korteri ostmisele,“ lisab Juss. Kuidas kuttidel sellise suure edu peale katus ära ei sõitnud ja nad ülbeks ei läinud? „Ilmselt jõuame jälle sinna, et kuna tuntud ja austatud muusikud on väikesest peale olnud tuttavad ja elu loomulik osa, on selline elu normaalne. Meile ei hakanud kuulsus pähe, sest see oli loomulik keskkond,“ usub Mihkel. „Öeldakse, et kui tuleb kiire edu, kaovad vanad sõbrad ära, aga meil jäid need ka alles,“ sõnab Juss. „Kiviga pähe me ei saanud ja ega me siis osanud ka hinnata, mis toimub. Praegu vaadates oli toimuv ikka üle mõistuse.“

Läksid laiali, sest bänditegemisest sai töö

Pärast 11 aastat edu laineharjal purjetamist, aastal 2005, läks Jam laiali. „Igal asjal on oma aeg ja nii lihtne see ongi,“ ütleb Mihkel. „Muusikategemise puhul läheb asi ohtlikuks, kui tunned, et käid tööl ja tundub, et ei saa end muusikaliselt nii vabalt väljendada. Pole vaja oodata hetke, kus asja raha pärast edasi teed,“ usub ta. Mehed otsustasid 2004. aastal, et annavad aasta pärast viimase kontserdi ja nii läkski. „Aarne Valmis ikka palus, et lükkaksime otsust edasi, sest terve hunnik mänge oli ees, aga me otsustasime, et tuleb viimane ära teha,“ lisab Juss. „Igas valdkonnas on elus perioodid, nii ka bändidel. Palju neid ikka surmani tegutseb. Kui sa ei tunne, et tegu on sinu valikuga, on publiku suhtes ausam ära lõpetada,“ on Mihkel veendunud. Juss ja Mihkel kinnitavad kui ühest suust, et otsus oli õige ja lahkuda tulebki tipus. Viimane kontsert nii suur sündmus ei olnud, kui esimene. „Me ei kuulutanud, et see on nüüd viimane kontsert, vaid tegu oli rohkem omavahelise kokkuleppega,“ lausub Mattisen.

Oma tolleaegsetele esinemistele muusikud piinlikkusega tagasi ei vaata. „Tänapäeval teeks neid lugusid teistmoodi, aga ajad ongi erinevad ja äge, et elus on erinevaid asju tehtud,“ ütleb Mihkel. „Esimesed lood võivad ju tunduda konarlikud ja viimistlemata, aga arvestada tuleb, et me olime ikka 17aastased – oma ea ja võimaluste kohta tegime ikka väga normaalset asja,“ sõnab Juss ja ütleb, et üheksakümnendate võimalusi ei ole mõtet tänapäevastega üldse võrrelda. Praegu saab igaüks arvutis oma lugusid maailmatasemel produtseerida. „Kui Valmisega oma stuudio tegime, maksis see mitusada tuhat krooni. Selle raha eest sai Lasnamäele osta kaks kolmetoalist korterit. Ja raha kulus selleks, et kaks kutti saaksid oma bändi teha,“ toob Juss näite. „Täna ostad 7000 euro eest arvuti, paned sinna hea helikaardi sisse ja oled juba tunduvalt üle võimalustest, mis meil toona olid.“

Mihkli tegemistega on ilmselt pea iga eestlane kursis, kuid Jussist pole aastaid midagi kuulda olnud. „Õnneks tuntakse mind praegu tänaval vähem ära, kui bänditegemise ajal. Olen tagasihoidlikuma loomusega,“ ütleb ta. Ka Juss tegeleb endiselt muusikaga. „Läksin pärast Jami tööle Eesti Kontserdisse ja Eesti Rahvusmeeskoori (RAM) lauljaks. Olen seal siiamaani, juba 15 aastat. Lisaprojektina teen väikest bändi, millega pulmades esineme.“ Pärast laialiminekut on nad koos laval olnud vaid mõned loetud korrad. Sellegipoolest pole inimesed bändi unustanud ja aeg-ajalt kutsutakse neid praegugi esinema. „Üheksakümnendad hakkasid tagasi tulema neli-viis aastat ja siis helistasid tuttavad klubiomanikud tihti ja ütlesid, et maksavad meile ulmesummasid, kui me ainult esineks. Oleme aga hoidnud seda joont, et kui esineme, siis suurelt,“ ütleb Juss. „Hea meel on näha, et publik pole meid unustanud ja endiselt lauldakse kaasa. Energiavahetus nii meie kui ka publiku poolt on säilinud,“ lisab Mihkel.

Uut lugu 25. sünnipäeva puhul ei tee