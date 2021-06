KOROONAPAUS LÄBI! SUME Festivali korraldaja: sel aastal tähendab korraldamine pidevat valmisolekut ja ümbermängimist 

„Sel aastal tähendab festivali korraldamine pidevat valmisolekut ja ümbermängimist. Kui vahepeal planeerisime antigeeni kiirtestimise punkte, siis praegu seda enam teha pole tarvis ja saame keskenduda teistele teemadele, näiteks jalgratta- või Tuule tõukeratta parkla, sest linnafestivalina peame oluliseks võimalikult keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku sündmuse korraldamist,“ selgitab Lahtmets.

Kuigi 28. juunist on võimalik korraldada väliõhus nii-öelda tavalistes tingimustes sündmusi kuni 5000-pealisele publikule, otsustati SUME Festivalile lasta kuni paartuhat inimest, et kõigil oleks meeldiv pika pausi järel taas festival nautida. „Nüüd, mil piirangud leevenenud, on näha, et inimesed tegelikult ootavad sündmusi ja janunevad kontsertide järele, kuigi kindlasti on piletiostud rohkem läbi kaalutud, kui näiteks kaks suve tagasi,“ lisab Lahtmets.

„Vaatamata sellele, et pidime festivali aasta võrra edasi lükkama, õnnestus meil kõik artistid ja koostööpartnerid ka sel aastal kaasata. Lisaks eelmisel aastal esinema pidanud kollektiividele lisandus tegelikult veel artiste, sest muutsime programmi kahepäevaseks. Samuti tulid meiega kaasa koostööpartnerid,“ rõõmustab festivali pressiesindaja, et suuri muutusi läbi viia ei tulnud. „Ainsana muutus festivali toimumispaik, mis liikus Noblessneri parklaplatsilt, kus käib praegu ehitus, Põhjala Pruulikoja taga asuvasse parklasse, mis on avastamata, rohelust täis ala Noblessneri sadamalinnakus. Eelmisel suvel õnnestus meil festivali asemel korraldada viis SUME suvekontserti ja oleme kasutanud vaiksemat aega, et selle aasta teist poolt planeerida, seega pole vahepeal õnneks rajalt päris maha tulnud.“

Festivali pealaval astuvad reedel, 2. juulil üles nublu, Trad.Attack, Rita Ray ja Anett ning laupäeval, 3. juulil NOËP, Ewert & The Two Dragons, Liis Lemsalu ja Gram-Of-Fun. Festival teist lava kureerib peosari ja plaadifirma TIKS. TIKS-i laval esinevad 2. juulil YASMYN, EiK ja Rahel ning laupäeval, 3. juulil jonas.f.k, Maris Pihlap ja Jon Hazel. Mõlemal päeval valivad kontsertide vahel muusikat TIKSu residendid Liisi Voolaid, Sander Mölder, Peeter Ehala ja Joshua Stephenz.