Indiana Jonesi filmi võtted lükkuvad Harrison Fordi vigastuse tõttu kolm kuud edasi 

Daily Maili andmeil lükkuvad uue filmi võtted lausa kolm kuud edasi. Vanameister Ford langes rivist välja peale kaklusstseeni, milles ta raske õlavigastuse sai. Algul polnud selge, kas trauma võtteid mõjutab, kuid nüüdseks on selgunud, et Ford peab mitu kuud paranema.

Leht märgib, et see on järjekordne hoop filmile, mille võtete algus venis pikalt koroonapandeemia tõttu. Fordi kõrval mängivad filmis Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Toby Jones jt. Režissööri rollis pole sedapuhku mitte Steven Spielberg, vaid James Mangold („Le Mans '66“).