Britney eksmees võib nõuda, et lauljannale tehtaks psühhiaatriline ekspertiis 

Spears kirjeldas telefoni teel tehtud ligi pooletunnises pöördumises, milliseid piinu ta on pidanud ametliku eestkoste all kannatama, ning palus kohtunikku, et see vabastaks ta eestkoste alt ilma psühhiaatrilise ekspertiisita.

Kuid Spearsi eksmees Federline poleks nii tõtakas. 43aastase tantsija ja räppari advokaad Mark Vincent Kaplan ütles New York Postile, et Kevinil puudub siseinfo, mis eestkoste all tegelikult toimub. „Väga kurb on Britneyt ahastuses näha,“ kinnitab Kaplan Daily Maili andmeil. „Kui Britney on terve ja tugev, on see suurepärane. Kevin tahab, et Britney õnnelik ja terve oleks.“

Kuid Spearsi soovi teha eestkostele ilma eksperthinnanguta lõpp suhtub Kaplan ettevaatlikult. Advokaat märkis, et lauljanna sõnul määrati talle vahepeal raviks kanget psühhotroopset ravimit liitiumi. Britney sõnul tehti seda tarbetult ning liitium tekitas tal ägedaid kõrvalnähte. Federline'i advokaat avaldas siiski lootust, et ravim kirjutati välja kindlatel näidustustel. Seega on põhjust ettevaatuseks. „Kui eestkoste peaks lõppema või lõpetatama ilma lõpliku psühhiaatrilise ekspertiisita, tahaks Kevin vähemalt teada, mis põhjustel liitiumi välja kirjutati.“

Varasemas Kaplani kaudu avaldatud kommentaaris kinnitas Kevin, et toetab Britneyt. Peaasi, et tema kahe poja ema oleks terve ja õnnelik. „Ja kui ta pole õnnelik või terve, pole see parim taust hooldusõiguse rakendamiseks,“ lisas Kaplan, andes mõista, et tema klient Federline ei kibele oma poegi Britney hoole alla tagastama.