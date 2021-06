Järjekordne sõnasõda! Harri Kingo: on Timmer üldse selgeltnägija? Kirsti Timmer: mul pole tarvis kellelegi midagi tõestada 

„Ta on ehk kusagilt raamatust vist ära õppinud kaartide tähendused. Et mitte päris mööda ennustada ja midagi siiski inimesele rääkida,“ lajatab ajakirjanik Harri Kingo sotsiaalmeedias Kirsti Timmerile, et kas too on üldse selgeltnägija. „Võtan seda avaliku solvangu ja laimuna,“ vastab Timmer.