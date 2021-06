"Wonder Womani" täht Gal Gadot sai kolmanda lapse 

Iisraeli näitlejanna teatas, et tema ja ta abikaasa Yaron Varsano said tütre, kellele nad panid nimeks Daniella. „Mu armas pere,“ allkirjastas Gal ühisfoto. „Olen määratult tänulik ja õnnelik (ja väsinud), oleme kõik nii elevil, et Daniella meie perre tuli.“