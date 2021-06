Sõda Üllar Jörbergi pärandi pärast: abikaasa Ester ja poeg jagavad kohtus estraadilegendi vara 

Estril pole midagi selle vastu, et Üllari pojaga pärandit jagada – poeg saigi isa auto, kõik muusikariistad ja muid isiklikke asju –, kuid Ester peab ebaõiglaseks kodu tükeldamist. Naine on arhiivist kõik vajalikud dokumendid välja küsinud ja loodab tõestada, et tema kodu ei kuulu ühisvara hulka. „Kõik arvavad, et kogu meie rikkus oli Üllarilt, kuid see on petlik,“ naerab Ester.