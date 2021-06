HÜVA NÕU | Miks pole mõtet teiste murede pärast pingesse minna, liialt pabistada või emotsioone tõsiselt võtta? 

Muusik, kirjanik, maailmarändur ja väelaulik Tom Walsberg selgitab, et ta ei ürita luua üleliidulisi pohhuistide klubisid. „See, et kõik käivad ringi ja pohhui siia ja pohhui sinna ei aita kedagi. Kui sinu sõbrad teaksid, kui kergelt sa kõike võtad, kui savi sul paljudest asjadest on, kui väga sa ei viitsi mõttetute asjadega pead vaevata, tühiste asjade pärast muretseda, ühe või teise jaburduse pärast emotsionaalselt endast välja minna või viibida seltskondades, kus sa ei taha viibida, siis nad peaksid sind hoolimatuks. Tundetuks. Südametuks. „Eluterve pohhuist ei ole südametu. Ta ei võta tühiseid asju liialt südamesse just seepärast, et ta hoolib oma südamest,“ kinnitab Walsberg.