X-TOIMIKUD. Harvardi tippteadlane: Oumamua oli ilmselt tulnukatsivilisatsiooni lennuriist 

SIGAR? Esmalt arvasid teadlased, et Oumamua on piklik sigarikujuline objekt. Pilt ei ole tegelik foto, vaid kunstniku nägemus. Foto: Reuters/Scanpix

„Kui kiviaja inimesele näidata nutitelefoni, arvaks ta, et see on läikiv kivi, mitte tulevikutehnoloogia,“ ütleb Harvardi ülikooli astrofüüsika professor Avi Loeb. „See, et mõni asi ei mahu meie maailmapilti, ei tähenda, et seda pole olemas.“ Hoolimata sellest, et enamik teadlasi on püüdnud leida 2017. aastal Päikesesüsteemi külastanud „asteroidile“ Oumamua loodusteaduslikku selgitust, leiab Loeb, et kõiki tõendeid arvesse võttes on tõenäolisem, et tegu on Päikesesüsteemi-välise tehnoloogiaga.