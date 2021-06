Põlisameeriklased kahtlustavad Harryt ja Meghanit koletus patus 

Irish Posti andmeil kasutavad ka Sussexid seda vett oma suure aia kastmiseks. Chumashide juht Eleanor Fishburn kritiseerib Harryt ja Meghanit teravalt. Hõimujuhi sõnul on sealne vesi hõimu jaoks püha ning Sussexitest on täiesti vastutustundetu seda kastmiseks kasutada. „Meie jaoks on see vesi puhas vesi, püha vesi ja kombetalituste vesi. Meile kui põliselanikele on see vesi püha ning mõte, et selle kandi inimesed kasutavad allikavett oma aedade kastmiseks, tekitab meile meelehärmi.“