FOTO | Muusik Jaagup Tuisk näitab oma uut kallimat 

Veel aasta tagasi oktoobrikuus rääkis Jaagup raadio Elmar saates „Õhus on armastust“, et on vaba ja vallaline. „Ma ütleks, et küll jõuab selle asjaga tegeleda, kiiret mul pole,“ ütles Tuisk tookord. Samuti rääkis ta, et Tinderi kohtingutesse tema ei usu, kuid selle eest on ta Instagrami kaudu mõnel kohtingul käinud.